Ford klarede sig dårligere end ventet i andet kvartal

Den amerikanske bilproducent Ford kom ikke helt så godt igennem årets andet kvartal, som analytikerne havde ventet, og selskabets forventninger til hele året rammer heller ikke plet.



Det viser regnskabet for andet kvartal, der er blevet offentliggjort onsdag efter amerikansk børslukketid.



For andet kvartal kunne Ford fremvise en justeret indtjening per aktie på 0,28 dollar, og det er under indtjeningen på 0,30 dollar, som investorerne havde håbet på forud for regnskabet. Det viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Investorerne sender Fords aktie ned med 4,2 pct. i det amerikanske eftermarked onsdag.



/ritzau/FINANS