Det sker i dag: Rentemeddelelse fra ECB

Rentemeddelelse fra ECB



Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder torsdag rentemøde i Frankfurt, hvorfra centralbanken vil udsende en rentemeddelelse.



Efterfølgende vil ECB-chef Mario Draghi også afholde et pressemøde.



Google-ejer med regnskab



Alphabet, der er moderselskabet bag Google, kommer torsdag aften med regnskab for årets andet kvartal.

I første kvartal formåede Alphabet ikke at leve op til forventningerne, da omsætningen lå en anelse under det forventede, hvilket også afspejlede sig på selskabets bundlinje.



Regnskab fra Amazon



Den amerikanske tech-gigant Amazon kommer torsdag aften med regnskab for årets andet kvartal.

For en uge siden kom det frem, at EU-Kommissionen og konkurrencekommissær Margrethe Vestager formelt har åbnet en konkurrencesag mod Amazon.



Tal fra bilproducenter



Den tyske bilkæmpe Volkswagen (VW) præsenterer torsdag regnskab for årets første seks måneder.

Ligeledes udsender den japanske bilproducent Nissan regnskab for første kvartal af regnskabsåret 2019/2020.