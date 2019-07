Masseaflysninger i Amsterdam-lufthavn: Fly kan ikke tanke

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Twitter

Afgangsskærmene i lufthavnen Schiphol i Amsterdam er onsdag fyldt med aflyste og forsinkede afgange. Det selskab, der står for at fylde brændstof på flyene i lufthavnen, kan af ukendte årsager ikke tanke flyene op.



Det skriver lufthavnen i en meddelelse på sin hjemmeside.



- Fly i Schiphol kan ikke blive genopfyldt for tiden. Aircraft Fuel Supply, det selskab der står for vores levering af flybrændstof, oplever i øjeblikket en fejl i deres system, skriver Schiphol.



- Som følge heraf kan du opleve, at dit fly er forsinket eller aflyst af dit luftfartsselskab. Schiphol og Aircraft Fuel Supply arbejder hårdt på at finde en løsning.



- Det er uklart, hvor lang tid det tager. Men det kommer i hvert fald til at tage i aften med. Vi beklager enhver ulejlighed for rejsende og luftfartsselskaber.



Af Schiphols hjemmeside fremgår det, at en lang række afgange onsdag aften er aflyst. Derudover er en stor del af de resterende fly forsinkede.



I et svar omkring klokken 19.30 til en kunde, der har henvendt sig på Twitter, skriver Schiphol:



- Det er ingen opdatering angående flyafgangene endnu. Det er, fordi det ikke står klart, hvorvidt reparationerne vil lykkes, og hvordan det vil påvirke kapaciteten.



- Vi kan ikke gå i detaljer med den specifikke fejl, beklager.



/ritzau/