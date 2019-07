Facebook indgår milliard-forlig

Forud for regnskabet fra Facebook efter amerikansk børstid i aften har selskabet meddelt, at det har indgået et forlig med de amerikanske myndigheder.



Facebook betaler 5 mia. dollar, cirka 33,5 mia. kr., for selskabets håndtering af private brugerdata.



Bøden er givet af den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission, FTC, og det er den største bøde, der nogensinde er blevet givet af FTC.



Ud over bøden skal Facebook også oprette en komité, der kan vurdere private brugerdata fremover.



Facebook-aktien falder 1,7 pct. i formarkedet til 199 dollar.



/ritzau/FINANS