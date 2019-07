Löfven vil ikke hjælpe fængslet USA-rapper

Den amerikanske rapper A$AP Rocky, som sidder varetægtsfængslet i Sverige, får ingen særbehandling trods sin stjernestatus i det internationale musikmiljø.



Det oplyser den svenske statsminister, Stefan Löfven (billedet), lørdag.



Han tydeliggør, at "alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande".



"Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklagere eller domstole," siger han ifølge den svenske avis Expressen.



USA's præsident, Donald Trump, er ellers personligt gået ind i sagen om at få musikeren frigivet. Men det kommer tilsyneladende ikke til at spille nogen rolle for rapstjernen, at han har en præsident i ryggen.



A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, blev anholdt 3. juli. Han var angiveligt med i et gadeslagsmål få dage inden.



