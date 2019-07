Cyklistforbundet om nye transportmidler: Det er uholdbart

Nye transportmidler som elløbehjul, elcykler og elektriske skateboards har gjort trængslen alt for stor på cykelstierne.



Det mener Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet, skriver Jyllands-Posten.



"Cykelstierne er skabt til cykler, men udviklingen er gået så stærkt, at infrastrukturen slet ikke har kunnet følge med.



Det er uholdbart, at cykelstierne skal rumme køretøjer med vidt forskellige bevægelsesmønstre og hastigheder, siger Klaus Bondam," direktør i Cyklistforbundet.



Utryghed på cykelstier



Hos Rådet for Sikker Trafik er man enige med Cyklistforbundet i, at de mange forskellige transportmidler på cykelstien gør almindelige cyklister utrygge.



Men det er faktisk decideret farligt og resulterer i ulykker, lyder det.



"At man smider så mange forskellige trafikarter ind på det samme område – og i særdeleshed det forhold, at man har tilladt køretøjer, som kører langt hurtigere – skaber konflikter og ulykker," siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.



Kritikken kommer, efter en forsøgsordning trådte i kraft i januar i år. Den har nemlig lovliggjort de motoriserede løbehjul, skateboards og lignende transportmidler, hvor rugbrødsmotoren får en hjælpende hånd.



Og ved nogle af aggregaterne får den endog en kraftig hånd.



Forsøgsordning



De såkaldte "speed pedelecs", der er en hurtig elcykel, kan nemlig køre op til 45 km/t, hvis føreren selv hjælper til i pedalerne.



Er chaufføren helt flad, kan cyklen køre op til 20 km/t, uden at der trædes i pedalerne. Til sammenligning må en knallert, der ikke kræver kørekort og må køre på cykelstien, kun køre 30 km/t.



De hurtigere 45-knallerter kræver derimod et kørekort og må kun køre på vejen sammen med bilerne.



Dog er der også indført skrappere krav for speed pedelecs end for almindelige elcykler.



Man skal være minimum 15 år, man skal have et kørekort hertil, medmindre man er over 17 år, ligesom man skal tegne en ansvarsforsikring og køre med hjelm, skriver avisen.



Det var Ole Birk Olesen (LA), der var transportminister, da forsøgsordningen trådte i kraft, men den tidligere minister er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendelse om et svar på kritikken.



/ritzau/