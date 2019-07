C25-indekset halter efter Europa - især Novo Nordisk trækker ned

Relateret indhold Aktieordbog

Trods pæne stigninger for både Ambu og for Ørsted kan det danske aktiemarked fredag formiddag ikke rigtig følge med det øvrige Europa.



Her er der begejstring over, at en at topcheferne i den amerikanske centralbank - New York-chefen John C. Williams - torsdag aften leverede endnu en bekræftelse af, at den amerikanske centralbank vil sænke sin rente på rentemødet i slutningen af juli.



I Europa stiger det brede Stoxx 500-indeks 0,4 pct., mens det danske C25-indeks falder 0,3 pct. til 1128,37. Og forklaringen på den anderledes udvikling er ifølge chefaktiehandler i Danske Bank Mads Zink den klassiske: Den indekstunge Novo-aktie falder 1,3 pct. til 318,10 kr.



- Novo falder, og Novo vægter så tungt i Danmark. Medicinalaktier klarer sig mindst godt rundtomkring, men stadig omkring uændret i Europa, men Novo er i minus, og hvis du isolerer for Novo, så klarer vi os ligesom i Europa, siger Mads Zink.



ØRSTED VANDT I NEW YORK



Ørsted stiger 1,3 pct. til 634,80 kr., efter at energikæmpen sent torsdag kunne oplyse, at den er blevet udpeget som en af de to vindere i en stor udbudsrunde for havvind i staten New York. Ørsted er sammen med den amerikanske partner Eversource dermed gået videre til kontraktforhandlingerne om at opføre en havvindmøllepark i den amerikanske stat med en kapacitet på 880 megawatt.



Men stigningen kunne godt have været større, mener Mads Zink.



- Jeg havde egentlig troet, at den kunne stige en anelse mere på den New York-ordre. Men aktien er superstærk og ligger virkelig højt i forvejen. Det er bestemt en positiv nyhed, men jeg tror, at man bare er vant til, at Ørsted leverer gode nyheder. Men der er plads til, at den godt kan stige lidt mere, siger Mads Zink.



Øverst i C25 troner Ambu med et plus på 1,3 pct. til 100,05 kr. uden selskabsspecifikke nyheder som anledning. Mads Zink ser stigningen i forlængelse af stor salgsinteresse torsdag, og en storsælger som nu er færdig med at trække sig ud af Ambu.



I bunden af C25 falder Pandora 1,9 pct. til 263,30 kr. Smykkeaktien har fået kursmålet sænket af HSBC til 280 kr. fra 305 kr. ifølge data fra Bloomberg News.



DRILLING FALDER MED OLIEPRISEN



Maersk Drilling fortsætter ugens nedtur med et fald på 1,7 pct. til 457,40 kr., og siden fredag i sidste uge er aktien dermed faldet 9 pct.



- Den er selvfølgelig påvirket af olieprisen, og den er kommet pænt ned over de sidste par dage. Det falder Drilling-aktier på, forklarer Mads Zink.



Genmab vejer også tungt ned i C25 med et fald på 1,1 pct. til 1214 kr., uagtet at aktien torsdag blev noteret i USA og sluttede første handelsdag med en stigning på 3,4 pct., og selv om Barclays ifølge Bloomberg News har opjusteret kursmålet til 1400 kr. fra 1300 kr.



- Der var mange, der var overrasket over, at den klarede sig så godt torsdag efter det store aktiesalg i USA. Man skal nok ikke se på bare en enkelt dag. Hvis man ser udviklingen over et par dage, så begynder det at se meget fair ud, mener Mads Zink.



Henover ugen er Genmab-aktien steget 3,7 pct.



VESTAS KLARER SIG



Mens nyhederne fra New York støtter Ørsted, så skubber de Vestas lidt ud i kulissen, da det er Siemens Gamesa, der er konkurrent til MHI Vestas på markedet for havvindmøller, som er udset til at levere møllerne til Ørsteds park. Samlet har Siemens Gamesa - og ikke MHI Vestas - indgået en betinget aftale om havvindmøller på 1,71 gigawatt til Ørsteds parker.



Alligevel stiger Vestas fredag 0,5 pct. til 591,20 kr., men det undrer ikke Mads Zink.



- De får virkelig deres andel af ordrer derude, fastholder han.



Coloplast har fået negativt analytikernyt, og igen er det Barclays, der er på spil. Men her med en nedgradering af anbefalingen af aktien til "neutral" fra "overvægt" og en nedjustering af kursmålet til 685 kr. fra 700 kr. Alligevel stiger aktien 0,2 pct. til 799,60 kr.



Uden for C25 ser Bavarian Nordic sammen med partneren Janssen Phamaceuticals ud til at være løbet ind i en mur i DRCongo, hvor landets regering ikke ønsker en udrulning af selskabernes ebolavaccine. Men aktien står imod og løfter sig 0,4 pct. til 177 kr.



/ritzau/FINANS