Verdens største kapitalforvalter skuffer: Tjener færre penge end ventet

Relateret indhold Tilføj søgeagent BlackRock Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer BlackRock

Verdens største kapitalforvalter, Blackrock, tjente i andet kvartal færre penge end ventet af analytikerne.



Regnskabet for perioden, der er offentliggjort fredag lidt over middag, viser et justeret overskud per aktie på 6,41 dollar. Det var derved lavere end analytikernes estimat, som ifølge Bloomberg News lød på 6,50 dollar per aktie. I andet kvartal sidste år havde Blackrock et justeret overskud per aktie på 6,66 dollar.



I andet kvartal landede Blackrock en omsætning på 3,52 mia. dollar. Det var ligeledes mindre end ventet, da analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en omsætning på 3,57 mia. dollar.



- Vores resultater for andet kvartal validerer Blackrocks unikke evne til at samle hele firmaet for at møde klienternes behov i ethvert markedsmiljø. Vi arbejder nu sammen med vores klienter på flere måder end tidligere og udvikler dybere relationer med dem som et resultat heraf, siger topchef Laurence Fink i forbindelse med regnskabet.



Blackrock forvaltede i perioden aktiver for 6840 mia. dollar.



/ritzau/FINANS