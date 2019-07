Verdens største bryggerivirksomhed, Anheuser-Busch InBev, har indgået en aftale med det japanske bryggeri Asahi om et salg af sin forretningsenhed i Australien.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Anheuser-Busch InBev fredag morgen.



Salget af den australske forretningsenhed, der dækker over bryggeriet Carlton & United Breweries, sker til en pris på 16 mia. australske dollar, svarende til omkring 11,3 mia. amerikanske dollar.



Allerede torsdag skrev The Wall Street Journal, at Anheuser-Busch InBev angiveligt overvejede at sælge forretningsenheder i Australien, Sydkorea og Mellemamerika for at reducere koncernens gæld, efter at en ellers planlagt asiatisk børsnotering af Budweiser i sidste uge blev aflyst.



Anheuser-Busch InBev ejer hundredvis af mærker globalt, og virksomheden har blandt andet øl som Budweiser, Stella Artois, Jupiler, Leffe, Corona og Hoegaarden i folden.



Fredag i sidste uge fortalte den belgiske koncern, at den på nuværende tidspunkt ikke ville fortsætte arbejdet med at notere en del af datterselskabet Budweiser Brewing Company APAC Limited på børsen i Hongkong.



Samme dag kom det desuden frem, at Anheuser-Busch InBev havde udfordringer med at fastsætte prisen på børsnoteringen i Hongkong, som ellers ifølge planen kunne rejse op mod 9,8 mia. dollar. Det fortalte anonyme kilder med kendskab til sagen til Bloomberg News.



Planen var ellers ifølge prospektet, at Anheuser-Busch InBev ville sætte 1,63 mia. aktier i det asiatiske datterselskab til salg til en stykpris på mellem 40 og 47 hongkong-dollar.



/ritzau/FINANS