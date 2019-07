Torsdag aften dansk tid meddelte USA's præsident, Donald Trump, at et amerikansk krigsskib havde ødelagt en iransk drone nær Den Persiske Golf.



Men det benægter Irans stedfortrædende udenrigsminister, Abbas Araghchi, i et opslag på det sociale medie Twitter fredag.



- Vi har ikke mistet nogen drone i Hormuzstrædet eller nogen andre steder, skriver Araghchi.



- Jeg er bekymret for, at USS Boxer (amerikansk skib, red.) har skudt deres egen drone ned ved en fejl, lyder det videre fra stedfortræderen.



Da landets udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, bliver spurgt til den ødelagte drone under et FN-møde i New York i USA, har han heller ikke meget at tilføje.



- Ingen informationer om en manglende drone, siger udenrigsministeren ifølge nyhedsbureauet AP.



Meldingen fra landets militær ifølge AFP fredag morgen er også, at alle landets droner er vendt sikkert tilbage.



Donald Trump meddelte, at dronen nærmede sig skibet "USS Boxer", der følte sig nødsaget til at ødelægge den iranske drone.



Dronen udgjorde en trussel mod skibets og dets besætning, lød vurderingen fra det amerikanske skib. Trump vurderer, at der derfor var tale om en "forsvarshandling".



Dronen befandt sig omkring 900 meter fra det amerikanske skib i Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten. I de seneste uger har situationen i området været særligt anspændt.



- Det her er det seneste af flere provokerende og fjendtlige aktioner fra Iran mod skibe i internationalt farvand, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.



20. juni skød Iran en amerikanske drone ned i Hormuzstrædet. Torsdag meddelte Irans Revolutionsgarde, at de havde tilbageholde et skib i Den Persiske Golf.



Det er endnu uvist, hvilket skib der er tale om, men ifølge billeder fra landets statslige tv-kanal ser det ud til, at der er tale om et skib fra De Forenede Arabiske Emirater.



/ritzau/