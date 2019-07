Oliepriserne stiger fredag morgen oven på øgede spændinger i Mellemøsten, efter at den amerikanske flåde har skudt en iransk drone ned. Dertil vurderer en analytiker, at den amerikanske centralbank vil skære yderligere i renten.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 63,11 dollar mod 62,43 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 56,13 dollar mod 55,41 dollar torsdag eftermiddag.



Den amerikanske regering meddelte torsdag ifølge Reuters, at et af flådens skibe havde "ødelagt" en iransk drone, der havde truet fartøjet, i Hormuzstrædet. Iran afviser dog at have mistet en drone.



Nedskydningen sker ifølge Reuters, efter at Storbritannien har svoret at forsvare egne interesser i området, mens den amerikanske generalkommandør Kenneth McKenzie har udtalt, at USA vil arbejde "aggressivt" for at sikre fri passage i Hormuzstrædet efter den sidste tids angreb på olietankere.



Oliepriserne understøttes yderligere af tegn på, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil skære drastisk i renten, siger analytiker til Reuters.



- Centralbankens sikkerhedsnet og meddelelsen om den amerikanske flådes nedskydning af en iransk drone skaber minimal støtte for oliemarkeder midt i et landskab med meget pessimistiske forventninger, siger Stephen Innes, der er partner i Vanguard Markets, til Reuters.



Også priserne på guld og kobber stiger.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1442,78 dollar mod 1422,31 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6082 dollar mod 5967 dollar torsdag eftermiddag.



