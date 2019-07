Relateret indhold Tilføj søgeagent Microsoft Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Microsoft

Den amerikanske softwaregigant Microsoft kom en del bedre ud af fjerde kvartal af det forskudte regnskabsår end forventet.



Det fremgår af selskabets regnskab, der blev offentliggjort torsdag efter børslukningen i USA.



Det gode regnskab blev belønnet med en stigning på 2,7 pct. i det amerikanske eftermarked.



I kvartalet omsatte Microsoft for 33,72 mia. dollar og overgik dermed analytikernes forventning på 32,78 mia. dollar, ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Indtjeningen ramte også højere end forventet i fjerde kvartal. Her landede den justerede indtjening hos Microsoft på 1,37 dollar per aktie, mens analytikerne forud for regnskabet havde sat næsen op efter en indtjening på 1,22 dollar per aktie.



Det var særligt softwareselskabets cloud computing-forretning, der klarede sig overraskende godt i årets fjerde kvartal, skriver Bloomberg News.



