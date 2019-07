Det sker i dag: Ørsted-konkurrent med regnskab

Vattenfall med regnskab



Det svenske energiselskab Vattenfall, der er konkurrent til danske Ørsted, præsenterer fredag regnskab for årets andet kvartal.



For lidt over en uge siden vandt det svenske energiselskab et hollandsk udbud om at opføre havmølleparkerne Hollandse Kust Zuid 3&4. Ifølge Bloomberg News skete det netop foran bl.a. Ørsted, der ifølge mediet også havde budt på projektet, der løber op i 1,5 mia. euro.



Merkel svarer på spørgsmål



Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, holder fredag sin årlige sommerpressekonference, hvor hun bl.a. svarer på spørgsmål fra pressen.



Jeppe Kofod besøger Paris



Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mødes fredag med Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, i Paris. På dagsordenen er bl.a. regeringens europapolitiske prioriteter, samarbejde frem mod FN's klimatopmøde, styrkelse af EU's udenrigspolitik, det dansk-franske forsvarssamarbejde og situationen i Iran og Syrien, oplyser Udenrigsministeriet.



Regnskab fra Blackrock



Verdens største kapitalforvalter, Blackrock, udsender fredag halvårsregnskab for første halvdel af 2019.