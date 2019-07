Facebooks libra-planer granskes nøje af udvalg

Der er ikke udpræget begejstring for Facebooks planer om at lave en digital valuta kaldet libra fra den amerikanske regerings side, og onsdag er Facebooks chef for valutaprojektet, David Marcus, tilbage for anden dag i træk for at svare på spørgsmål om projektet i Kongressen.



Modsat tirsdag - hvor medlemmer af Senatets bankudvalg primært angreb Facebook for selskabets tidligere fejltrin - er fokus onsdag på, hvordan Facebook vil få den digitale valuta til at fungere i praksis, skriver Bloomberg News.



Spørgsmålene går blandt andet på, hvorvidt Facebook vil agere som bank, når libra er lanceret. Her understreger David Marcus onsdag over for udvalget, at det ikke vil være tilfældet, og at Facebook vil "hjælpe med at facilitere betalinger, men ikke vil tilbyde bankservices".



Brad Sherman, der er medlem af Repræsentanternes Hus, udtrykker onsdag sin frustration over, at Facebooks grundlægger og administrerende direktør, Mark Zuckerberg, ikke selv er mødt op for at besvare spørgsmål om selskabets planer for den digitale valuta.



Han siger, at den digitale valuta "kan være farligere for amerikanerne end terrorangrebet den 11. september" og kalder gentagne gange valutaen for "Zuck bucks". Han gentager desuden, at valutaen kan bruges til kriminelle aktiviteter.



Også chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, har udtrykt bekymring for Facebooks planer.



Det sagde han sidste uge i forbindelse med sin tale for Kongressen. Her fremhævede han, at libra rejser mange alvorlige bekymringer vedrørende privatlivets fred, hvidvaskning af penge, forbrugerbeskyttelse og finansiel stabilitet.



- Det drejer sig om ting, der skal behandles grundigt og offentligt, sagde Jerome Powell i sidste uge.



Han sagde desuden, at enhver lovgivningsmæssig gennemgang af det nyligt annoncerede projekt skulle være "foretages i god ro go orden", og han forventer, at den amerikanske myndighed for finansiel stabilitet, Financial Stability Oversight Council, vil undersøge sagen nøje.



Facebooks kommende digitale valuta, skal laves gennem en forening hjemmehørende i Schweiz og bestående af blandt andet Paypal, Uber, Spotify, Visa og Mastercard.



Selv om alle har lige bestemmelsesret i gruppen af 26 deltagere, så er Facebook med sine 2 mia. brugere krumtappen i det kommende samarbejde.



Facebook-aktien falder 0,8 pct. til 202,26 dollar i onsdagens handel.



/ritzau/FINANS