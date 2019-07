Ejendomsselskab har haft 176 sager i huslejenævnet på to år

Ejendomsselskabet 360 North, der er ejet af den amerikanske kapitalfond Blackstone, har haft 176 sager i huslejenævnene i København og på Frederiksberg de seneste to år.



Sagerne er fordelt på 70 matrikler, hvor 360 North administrerer lejemål, viser aktindsigter fra København og Frederiksberg kommuner.



Det skriver A4 Nu.



Det er et stort tal, set i forhold til at ejendomsselskabet ejer bygninger i København på kun 176 matrikler, mener formanden for Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, Claus Højte.



"For et år siden havde vi næsten ikke hørt om 360 North, og i dag er omkring ti procent af sagerne, vi kører i huslejenævnet, om dem. Udlejere, der har mange flere boliger, er ikke nær så ofte i huslejenævnet. Derfor ser vi 360 North som nogle af de værste udlejere i dag," siger Claus Højte.



Claus Højte mistænker 360 North for at gøre brug af en kendt strategi blandt udlejere, der hedder "shake the building". Strategien går ud på, at udlejer chikanerer lejere til at flytte, så man kan renovere lejlighederne og leje dem ud til højere huslejer.



Hos 360 North afviser man anklagerne og mener, at tallene er misvisende. I en mail til A4 Nu forklarer selskabet, at man ikke ser et generelt problem i forhold til lejerne. En sag betyder ikke kun uenighed, mener selskabet.



"En sag kan spænde lige fra en klage over varmeregnskabet til lejens størrelse osv. Det kan også være klager over vedligeholdelsesmangler, hvor vi er enige med lejeren i, at forholdene skal udbedres," skriver 360 North i en mail til A4 Nu.



Selskabet opfordrer lejerne til at henvende sig for at få løst problemet, inden sagen bliver sendt til huslejenævnet.



Ifølge opgørelsen får 360 North kun sjældent medhold i huslejenævnet. I blot ni ud af de indbragte 176 sager har selskabet hidtil fået medhold.



I 42 sager har lejerne fået medhold, og 44 sager er blevet henlagt, hvilket ifølge Københavns Kommune typisk betyder, at der enten er indgået forlig, at lejerne ikke har betalt gebyr for sagens behandling, eller at sagen er tilbagekaldt. Tre sager er afvist af huslejenævnet. De resterende 78 sager er stadig åbne.



360 North anerkender, at selskabet taber langt de fleste sager, men mener, at det i virkeligheden handler om bygningerne, de har overtaget.



"Fordelingen kan blandt andet være udtryk for, at vi har overtaget en lang række slidte ejendomme, hvor der venter os et stort stykke arbejde, før vi får vendt skuden," skriver 360 North.



Lejernes Landsorganisation mener, at staten bør godkende selskaber, før de må leje boliger ud.



/ritzau/