Mindre trafik til Uber og Lyft i New York i maj

Trafikken med samkørsels-tjenesterne Uber og Lyft bremsede op i New York i maj. Det viser en analyse, Bloomberg News har gennemført. Og baggrunden kan være prisstigninger, som får nogle passagerer at gå andre veje.



Uber kørte i maj 15.875.033 ture i New York, og det var 8 pct. færre end i marts ifølge Bloombergs analyse af data fra New Yorks Taxi and Limousine Commission.



Lyft kørte 4.681.802 ture, og det var en tilbagegang på 17.000 ture.



For seks måneder siden vedtog bystyret i New York den første bestemmelse i USA om mindsteløn for chaufførerne, og det har trukket prisen på en tur med Uber eller Lyft op.



/ritzau/FINANS