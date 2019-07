Naturfredere og landbruget tror på kompromis om ulve

Der er opbakning fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening til et nyt forsøg på at lande en aftale om forvaltning af ulv.



Vildtforvaltningsrådets formand, Jan Eriksen, har bebudet, at det rådgivende organ vil se på sagen igen, efter at rådet tidligere har måttet opgive at nå til enighed.



"Nu bliver der dannet en ny ulvegruppe med en strengt faglig tilgang. Der var for meget politisk fokus i den tidligere gruppe.



Så jeg tror og håber på, at det kan lade sig gøre at finde nogle fornuftige løsninger, som alle kan leve med," siger biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening.



Landbruget er med



Også hos landbruget er der opbakning til at se på sagen på ny.



"Vi bakker op om den måde, Vildtforvaltningsrådet nu vil gribe det an på," siger Frederik Lüttichau, der er repræsentant for Landbrug & Fødevarer i rådet.



Den nye fremgangsmåde betyder, at det bliver fagfolk, der skal se på ulveplanen.



Tidligere var der også politisk valgte organisationsfolk med omkring bordet.



"Det var helt åbenbart for enhver, at der var for meget politisk snak i den tidligere gruppe," siger Bo Håkansson.



28 ulveangreb i 2018



Sidste år var der 28 dokumenterede ulveangreb herhjemme, og mange af angrebene fandt sted hos Landbrug & Fødevarers medlemmer.



"Nu har vi ulven, og det er en beskyttet art på europæisk plan. Så må vi finde en måde at lave et samspil på, så det kan fungere både med landbrug, natur og friluftsliv. Det er en svær balance," siger Frederik Lüttichau.



Han mener, at staten skal spille en større og mere aktiv rolle, når det handler om at beskytte husdyrholdere mod ulveangreb.



"Vi skal have en klarere definition af begrebet problemulv, og så skal vi have en organisation omkring ulv, som kan tage ud og rydde op. Det skal ikke være erhvervet, der overlades med problemet," siger Frederik Lüttichau.



Hegn og hunde



Bo Håkansson vil gerne være med til at se på, hvordan man i højere grad kan sikre husdyrholdere mod ulveangreb.



"Vi vil gerne være med til at snakke om, hvordan det bliver nemmere at få tilskud til ulvesikre hegn og måske også til vogterhunde," siger han.



Når fagfolkene har set på sagen, skal deres input tilbage til Vildtforvaltningsrådet.



Kan der opnås enighed her, er det målet at aflevere anbefalingerne til miljøminister Lea Wermelin (S) i slutningen af 2020.



