Kraftigt jordskælv skaber panik på indonesisk øgruppe

Et jordskælv med en styrke på 7,3 har ramt øgruppen Molukkerne i den østlige del af Indonesien.



Jordskælvet opstod i ti kilometers dybde omkring 165 kilometer sydvest for byen Ternate i den nordlige del af øgruppen søndag aften lokal til.



Det oplyser USA's geologiske overvågningscenter, USGS.



Skælvet var "ret kraftigt", oplyser Mansur, en lokal redningsarbejder der hjælper i forbindelse med katastrofer. Som mange andre på øerne, bruger han kun ét navn.



"Det fik indbyggere til at flygte udenfor, hvor flere gik i panik, og mange opholder sig stadig på vejene," siger han.



Umiddelbart efter skælvet er der ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne, fortæller Mansur. Der er heller ingen advarsler om risiko for tsunami.



Øgrupperne blev også ramt af et jordskælv med en styrke på 6,9 i sidste uge, men heller ikke dét medførte alvorlige person- eller materielle skader.



Indonesien lægger ofte grund til seismisk- og vulkansk aktivitet på grund af landets placering, hvor tektoniske plader støder sammen.



/ritzau/AFP