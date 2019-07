Macron viser EU's militære styrker frem i Bastille-parade

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, gjorde en dyd ud af at vise europæisk militær frem i hjertet af landets hovedstad, Paris, under Bastilledagen søndag.



Flere EU-ledere var mødt op for at overvære militærparaden inklusive Tysklands kansler, Angela Merkel, og Hollands premierminister, Mark Rutte.



Fra dansk side deltog den nye danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), som skal spise frokost med Macron og Merkel i Élyssée-palæet efterfølgende.



Ifølge det franske nyhedsbureau AFP deltog ovre 4000 væbnede styrker i paraden inklusiv regimenter fra andre europæiske lande.



Fem besætningsmedlemmer fra det danske skib "Niels Juel" gik også med i paraden sammen med otte soldater fra Livgarden.



Bastilledagen 14. juli er Frankrigs nationaldag. Den markerer stormen på Bastillen i 1789.



