De unges nye ø er for alle

Efter flere års tilløb og en gennemgribende renovering til 130 millioner kroner får offentligheden nu igen adgang til det gamle Middelgrundsfort i Københavns havn.



Det sker, når projektet "Ungdomsøen" den 24. august slår dørene op.



Fremover skal den syv hektar store ø være rammen om et væld af forskellige projekter, hvor unge i alderen 15-25 år er i centrum.



Alle kan byde ind med gode idéer, siger Ungdomsøens direktør, Dea Forchhammer:



"Det handler om at engagere de unge mere i samfundet, men det er afgørende, at det bliver på deres egne præmisser.



"Vi har sådan set bare lavet en ramme, der hedder: Her er en ø, og her er nogle platforme. I kan bruge dem til det, I har lyst til."



Demokrati og rollespil



Og de unge har lyst til lidt af hvert.



Nogle vil til øen for at diskutere demokratiske processer, andre vil lære at bygge med rafter, og andre igen vil lave rollespil i det gamle forts mange underjordiske gange og krinkelkroge.



Spejderne bliver også en central spiller, og spejdergrupper fra hele landet kommer til at lave lejre på Ungdomsøen, der har omkring 400 teltpladser og 150 indendørs sovepladser.



Hele idéen om Ungdomsøen er faktisk født i spejderbevægelsen, og mange af projektets hidtidige ildsjæle er spejdere som 20-årige Sille Andrea Nørgaard fra Ballerup.



Hun er frivillig på øen og har som ambassadør for projektet gennem to år rejst landet rundt for at engagere andre unge.



"Det er pisse spændende at være med til så stort et projekt. Der er så meget tillid til de unge herude, og det er enormt fedt at arbejde med," siger hun.



Virksomheder får også adgang



Hvad kan andre unge få ud af at komme til Ungdomsøen?



"Man møder en masse andre unge, der også er engagerede i det samfund, der er omkring os. Og som har lyst til at lære andre mennesker at kende og til at udvikle sig og udfordre hinanden."



En del af tanken bag Ungdomsøen er netop, at forskellige grupper af unge kan mødes på tværs af deres interesser.



Derfor er det ifølge Dea Forchhammer tanken, at øen helst skal rumme flere forskellige aktiviteter på samme tid.



"Rollespilsorkerne må meget gerne ende rundt om bålet sammen med dem, der er her for at diskutere fremtidens demokrati," siger hun.



Ud over de unge i målgruppen vil andre også have mulighed for at booke sig ind på øen.



Det vil især være virksomheder, der kan booke sig ind til en pris, der skal holde prisen for de unge nede på et minimum og bidrage til de årlige udgifter på omkring 13 mio. kroner.



Almindelige lystsejlere får også adgang til at ligge i havnen mod almindelig havneafgift, og i sommerhalvåret vil der fra Nyhavn sejle en færge til øen fire-seks gange om dagen.



