Det sker i dag: Nye tal for boliger til salg i juni

Tal for boliger til salg i juni



Bankernes brancheorganisation Finans Danmark udsender mandag organisationens boligudbudsstatistik, der viser, hvor mange boliger der var udbudt til salg i juni 2019.

Boligudbudsstatistikken viser udviklingen i udbuddet af parcel- og rækkehuse, ejerboliger og fritidshuse.



Nyt om tysk handel



Der kommer mandag nye tal for Tysklands import og eksport for maj 2019. Tyskland er et af de klart vigtigste markeder for danske virksomheder, når det kommer til handel.



EU besøger i Ukraine



EU og Ukraine holder mandag møde i Kiev.

Her mødes Ukraines nye præsident Volodimir Zelenskij med formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, samt EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Formålet med mødet er at styrke det politiske og økonomiske samarbejde mellem EU og Ukraine.



Eurogruppen mødes



Eurogruppen mødes mandag i Bruxelles.

På programmet er bl.a. Grækenland, Spanien og euroens rolle internationalt. Eurogruppen består af de lande i EU, der har euroen som møntfod.