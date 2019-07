Det sker i dag: Vigtigt EU-møde genoptages

FAKTA

EU-topmøde genoptages



EU stats- og regeringscheferne fortsætter tirsdag, hvor de slap i forhandlingerne om fordelingen af EU-topposter. Parterne mødtes allerede søndag aften, men måtte efter 18 timers forhandling aftale at gå hver til sit uden afgørelse. Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er fortsat i spil til en af topposterne, hvor hun bl.a. har fået opbakning af den franske præsident Emmanuel Macron. Også den danske statsminister, Mette Frederiksen, har meldt ud, at hun støtter Margrethe Vestager. Det er dog en større kabale, der skal gå op, hvor de forskellige fløje i EU hver især har deres spidskandidater til posterne.



Nye tal for boligmarkedet



Tirsdag morgen offentliggør Boligsiden.dk tal for udbuddet af villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger pr. 1. juli for alle landets regioner.



Tyrkiet og Kina mødes



Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og hans kinesiske ditto, Xi Jinping, mødes i dag i Beijing, hvor de skal tale om samarbejdet mellem de to lande samt regionale og internationale interesser. Erdogan har tidligere lagt vægt på det kinesiske silkevejsprojekt (BRI), der er et kæmpemæssigt infrastrukturprojekt, der spænder over flere lande.