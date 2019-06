USA vil ramme Iran med nye sanktioner

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hormuzstrædet

USA vil mandag indføre nye økonomiske sanktioner over for Iran.



"Vi lægger yderligere store sanktioner på Iran på mandag," skrev Trump lørdag på Twitter. Han går ikke i detaljer med de nye straffeforanstaltninger.



Men samtidig skrev Trump, at han ser frem til, at alle sanktioner mod Iran en dag bliver fjernet. Det kræver bare, at styret i hovedstaden Teheran ændrer kurs.



Sanktionerne er en reaktion på, at Iran torsdag skød en amerikansk drone ned over Hormuzstrædet.



Forholdet mellem Iran og USA blev i 2018 forværret, da USA trak sig ud af en aftale med Iran, der sigter på at landet opgiver sit atomprogram.



I den forbindelse genindførte USA en række sanktioner mod Iran.



/ritzau/