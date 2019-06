Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, er på vej til at blive dommer i Højesteret.



Et råd, som udnævner dommere, har indstillet ham til at forsøge at opnå den prestigefyldte post.



Siden 2012 har Jørgen Steen Sørensen været ombudsmand. Inden da bestred han i godt fire år posten som landets øverste anklager.



Den 54-årige Sørensen er ikke udnævnt endnu. Men han er af Dommerudnævnelsesrådet indstillet til at deltage i votering i flere retssager sammen med de udnævnte dommere i Højesteret.



Processen kaldes prøvevotering. Når den er overstået, skal dommerne udtale sig om kandidaten. Hvis den er positiv, følger en udnævnelse.



I Højesteret sidder 18 dommere samt præsidenten.



/ritzau/