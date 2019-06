Store dele af Sydamerika er ramt af strømafbrydelser

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Twitter

Store dele af Sydamerika er søndag ramt af strømafbrydelser.



Hele Argentina og Uruguay er uden elektricitet. Også dele af Brasilien og Chile er ramt.



Det argentinske elselskab Edesur skriver på Twitter, at store forstyrrelser i elforsyningen til hele Argentina og Uruguay har ramt alle eller de fleste af de to landes 48 millioner indbyggere.



Edesur skriver, at strømafbrydelserne skyldes en fejl i det argentinske netværk i "et forbindelsessystem".



To argentinske elselskaber bekræfter strømafbrydelserne i hele Argentina, men de angiver ikke årsagen.



Over en time efter den totale strømafbrydelse blev der rapporteret om, at strømmen var begyndt at vende tilbage nogle steder- blandt andet i argentinske kystbyer.



Den argentinske avis La Nación beretter om strømafbrydelser i hovedstaden Buenos Aires og i forskellige af Argentinas provinser.



Ud over Brasilien og Chile skal også Paraguay være berørt af strømafbrydelserne.



/ritzau/dpa