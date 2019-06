Marie Curie/Mariah Carey - er der nu så stor en forskel?

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Twitter

Og her kommer så lige et lille og muntert sommerindslag ude fra den store verden...



Mange vil nok være i stand til at kende forskel på den polsk-franske fysiker Marie Curie, som i begyndelsen af forrige århundrede forskede i radioaktivitet - og så amerikanske Mariah Carey, der så vidt vides ikke forsker i noget som helst, men til gengæld synger glimrende og efterhånden har gjort det i mange år.



Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis, fremgår det af et opslag på Twitter.



Her fortæller den canadiske forfatter, Harriet Alida Lye om en episode, der uden tvivl har givet en fan af popsangeren en overraskelse, da hun modtog en fødselsdagskage med et billede på.



Fødselaren er nemlig stor fan af Mariah Carey og havde derfor ønsket sig en kage med sangerens kontrafej.



Konditoren har tilsyneladende gjort sig umage med kagen - men et eller andet sted er noget gået rigtig galt, eftersom kagen er udsmykket med et foto af Marie Curie.



Som Harriet Alida Lye skriver på Twitter:



"Min kusine i England fortalte sine kolleger, at hun ønskede sig en Mariah Carey-fødselsdagskage. De misforstod og lavede denne kage i stedet," skriver hun med henvisning til billedet, der kan ses ovenfor.



Curie opdagede blandt andet to grundstoffer og forskede i radioaktivitet.



Hun har desuden en stor del af æren for, at vi i dag kan blive røntgenfotograferet.



