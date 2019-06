Hundredtusinder demonstrerer igen i Hongkong

Hundredtusinder af mennesker var igen søndag på gaden i Hongkong for at vise deres utilfredshed med en planlagt udskældt udleveringslov.



Demonstrationen finder sted, selv om den øverste leder af den tidligere britiske kronkoloni har suspenderet arbejdet med lovforslaget.



Den enorme menneskemængde i den centrale del af storbyen råbte slogans mod de lokale politiske ledere, da de gik gennem gaderne.



"Opgiv den onde lov," lød det taktfast fra demonstranterne.



De krævede også, at regeringschef Carrie Lam går af.



Carrie Lam overraskede ellers mange politiske iagttagere lørdag, da hun meddelte, at den omstridte lov suspenderes på ubestemt tid. Hun sagde, at de politiske ledere nu vil lytte til kritik. Hun sagde dog ikke, at loven vil blive opgivet.



Kræver regeringschefs afgang



Hendes uventede indrømmelse blev hurtigt forkastet af demonstranternes ledere og talsmænd. De siger, at Carrie Lam må gå af og opgive lovforslaget fuldstændigt. De ønsker også, at hun undskylder for, at politiet har anvendt tåregas og gummikugler mod demonstranter.



"Personligt mener jeg ikke, at hun kan blive på posten som Hongkongs leder. Hun har ingen opbakning i befolkningen," siger en 38-årig demonstrant, Dave Wong, til AFP.



"Hun har foregivet, at hun ikke vidste, hvad vi havde af bekymringer og ikke så demonstranter blive såret. Hun har oven i købet kaldt dem bøller, og det gør os rasende, tilføjer en anden demonstrant," Calvin Wong.



80 såret i ugens løb



Omkring 80 mennesker blev såret under gadekampe i ugens løb - deriblandt 22 politifolk.



Udleveringsloven vil gøre det lovligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.



Hongkong er en del af Kina. Men området har udstrakt selvstyre, hvilket blandt andet betyder, at de har deres eget retssystem.



Kritikerne frygter, at udleveringsaftalen kan bruges til at straffe politiske dissidenter i Kina og dermed blive et markant skridt i retning af øget kinesisk kontrol over Hongkong.



