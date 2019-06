Youtubere får særadgang til universitet

Har man mange følgere på YouTube, er man nok også klog.



Om det har været logikken ved National Development University Veteran Jakarta (UPNVJ), er ikke til at sige.



Men det indonesiske universitet har i hvert fald oprettet en særlig optagelsesordning for youtubere med mindst 10.000 abonnenter og indhold, der er blevet set mere end 100.000 gange.



De, der opfylder kriterierne, skal også lave en ny video på op til fem minutter for at komme ind.



Ordningen er for youtubere, der vil søge ind på økonomi, samfundsvidenskab, jura eller tekniske fag.



"YouTube er et godt medie til at formidle positive budskaber," siger rektor Erna Hernawati til the Jakarta Post om baggrunden for den utraditionelle ordning.



/ritzau/AFP