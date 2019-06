Iværksætter oplader elscooter på fem minutter - giganter bakker op

I skarp konkurrence med andre virksomheder rundt om i verden satser et startupfirma ved navn Storedot også på batteriteknologi, der kan skære ladetiden ned til næsten ingenting.



Og meget tyder på, at firmaet i Israel har fat i den lange ende, fortæller det amerikanske nyhedssite, CNBC.



Storedot har nemlig vist, hvordan man på blot fem minutter kunne oplade et batteri til en elscooter.



Med til demonstrationen var bl.a. repræsentanter fra oliegiganten BP, der har investeret i Storedot - noget som også Mercedes-ejeren Daimler og Samsung har gjort.



Ifølge virksomhederne bag projektet er det første gang, at det er lykkedes at oplade en elscooters batteri så hurtigt. Og nu går øvelsen selvsagt på at få teknologien ud til ikke mindst brugere af diverse elkøretøjer.



Dette er et første skridt



"Det, vi demonstrerer med scooteren, er, hvad teknologien kan," siger adm. direktør for Storedot, Doron Myersdorf til CNBC.



Han betegner derfor den nylige demonstration som første skridt henimod lynopladning af biler og sågar lastbiler.



Han forventer, at man i andet halvår 2020 kan levere fem minutters opladning til telefoner og powerbanks.



Samme løsning til biler får vi nok først at se i 2023, lyder vurderingen.



Planlægger fabrik i USA



Storedot ser lige nu på, hvor man bedst kan placere en fabrik i USA.



Og selv om BP jo primært gør det i olie, er man her ikke tvivl om, at det er en god idé at satse på mere end én hest.



Til CNBC siger Jon Salked, der er BP's direktør for den enhed, der beskæftiger sig det nye og avancerede teknologiområde:



"Elektriske køretøjer kommer til at spille en stor rolle i fremtidens vejtransport. Og det er årsagen til, at BP investerer i teknologi og infrastruktur. Elektrificering byder på spændende muligheder for virksomheder som BP."



Ifølge Doron Myersdorf er en af hemmelighederne bag den lynhurtige opladning, at Storedot benytter materialer, der kan erstatte grafit.



Dette mineral fungerer nemlig ikke ret godt, når der skal lynlades, hedder det.