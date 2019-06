Caroline Wozniacki er blevet gift i Italien

Tennisstjernen Caroline Wozniacki kan nu kalde sig en gift kvinde.



Lørdag blev hun gift med amerikaneren David Lee.



Det skriver det amerikanske modemagasin Vogue på sin instagramprofil.



Brylluppet blev afholdt på vingården Castiglion del Bosco, der ligger i Siena-provinsen i regionen Toscana.



På Valentines Day - 14. februar - i 2017 annoncerede Wozniacki på sociale medier, at hun var i et forhold med David Lee.



Den nu tidligere basketballstjerne friede i november 2017, da parret var på ferie på stillehavsøen Bora Bora.



"Den lykkeligste dag i mit liv i går, hvor jeg sagde ja til min soulmate," skrev Wozniacki dengang på Twitter.



I april i år blev Wozniacki overrasket af sine veninder, der havde arrangeret en polterabendweekend, og siden har gætterierne på bryllupsdatoen været tiltagende.



Nogle medier har i den seneste uge berettet, at brylluppet skulle stå denne lørdag, og den var altså god nok.



Tilbage i 2014 havde Wozniacki planlagt bryllup sammen med den nordirske golfspiller Rory McIlroy, som hun havde dannet par med siden 2011.



De annoncerede deres forlovelse i begyndelse af 2014 og skulle giftes samme år, men McIlroy fik kolde fødder og gjorde en ende på forholdet.



Denne gang endte det noget lykkeligere for den tidligere danske verdensetter.



