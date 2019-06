Verdens største fly er sat til salg for 2,7 milliarder kroner

Verdens største fly, Stratolaunch, er blevet sat til salg for 400 millioner dollar. Det skriver det amerikanske medie CNBC.



Flyet, der har et vingefang på størrelse med en amerikansk fodboldbane, fløj for første gang i april. Det er bygget af Stratolaunch Systems, som er den nu afdøde medstifter af Microsoft Paul Allens virksomhed.



Og det er Paul Allens holdingselskab, Vulcan Inc., der nu har besluttet at sælge det enorme fartøj.



I danske kroner skal potentielle købere finde knap 2,7 milliarder.



Flyet er designet til at skyde satellitter med en vægt på næsten 227 ton i kredsløb om Jorden fra luften.



Den oprindelige målsætning var at gøre det både hurtigere og billigere at sende satellitter ud i rummet.



En heldig køber bør dog have en flyhangar af en vis størrelse.



Vingefang på 117 meter



Stratolaunch er nemlig udstyret med seks motorer og har et vingefang på 117 meter.



Dermed er det verdens største fly - der dog er overgået i længden af det sovjetiske fragtfly Antonov-225. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Vulcan har ikke kommenteret beslutningen om at sætte det enorme fly til salg.



I en udtalelse til CNBC skriver selskabet, at "Stratolaunch stadig er operationsdygtig".



Ifølge CNBC har Stratolaunch Systems skåret gevaldigt ned på antallet af ansatte siden Paul Allens død efter længere tids kræftsygdom i 2018.



Men man skal måske ikke lede længe efter en mulig køber. Kilder fortæller til CNBC, at Virgin-milliardæren Richard Branson er interesseret i Stratolaunch.



Branson har med sit eget selskab Virgin Galactic forsøgt at kapitalisere på øget kommerciel rumfart.



/ritzau/