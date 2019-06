Elefanter og giraffer sælges på grund af tørke

Mindst 1000 vilde dyr i Namibia i det sydlige Afrika skal sælges på auktion.



Det skyldes en meget voldsom tørke, der er hård ved bestanden af vilde dyr.



Blandt dyrene, som skal sælges, er elefanter og giraffer.



Der er også 600 bøfler til salg - alle uden sygdomme.



Indtægterne skal bruges til bevaringsarbejde for bestanden af dyr i Namibia og til bedre forhold i nationalparkerne.



"På grund af dette års tørke vil miljøministeriet sælge forskellige vilde dyr fra forskellige beskyttede områder for at sikre græsområderne.



Samtidig skal det give meget tiltrængte penge til parker og beskyttelsen af det vilde dyreliv," siger Romeo Muyunda, talsmand for miljøministeriet.



Værste tørke i 90 år



Myndighederne slog alarm i maj og betegnede situationen som en katastrofe. Meteorologerne vurderer, at i nogle områder af Namibia er der tale om den værste tørke i 90 år.



"Situationen i græsområderne i de fleste af vore parker er meget ringe. Hvis vi ikke reducerer antallet af dyr, vil det føre til, at dyr går tabt på grund af sult," siger Muyunda.



Landbrugsministeriet sagde i april, at der i 2018 døde 63.700 vilde dyr, da tørke var hård ved græsområderne.



De mindst 1000 vilde dyr, der skal sælges, omfatter blandt andet de 600 sygdomsfrie bøfler, 150 springbukke, 65 oryxantiloper, 60 giraffer, 35 elandantiloper, 28 elefanter, 20 impalaer og 16 kuduer.



Penge går til nationalparker



Alle dyr er fra Namibias nationalparker, og målet er, at dyrene skal indbringe 1,1 millioner dollar - godt 7,1 millioner kroner - der går til en statslig fond, som så fordeler pengene blandt nationalparkerne.



Ifølge regeringen er der i øjeblikket blandt andet 960 bøfler, 2000 springbukke, 780 oryxantiloper og 6400 elefanter i nationalparkerne.



Namibia, der har en befolkning på 2,4 millioner indbyggere, har tidligere bedt om hjælp til at håndtere den krise, som tørken har udløst.



Også en halv million mennesker er i problemer på grund af situationen.



/ritzau/