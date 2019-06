En aftale om at udvikle og fremstille et helt nyt europæisk kampfly underskrives på mandag i Paris.

Det indledende arbejde med at udvikle og producere en ny generation europæiske kampfly begynder snart.



Mandag underskrives en foreløbig aftale om sådan et fly i Frankrigs hovedstad, Paris, oplyser Tysklands forsvarsministerium.



Aftalen skal underskrives i forbindelse med den store franske flyudstilling Le Bourget.



Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, kommer til Paris, og hun vil sammen med sin franske kollega, Florence Parly, være til stede ved underskrivelsen.



Flyet kaldes foreløbig FCAS - Future Combat Air System - og det ventes, at også Spanien kommer med i projektet.



At udvikle en ny avanceret jager er ikke noget, der sker på et par år.



FCAS-projektet skal bestå af såvel bemandede som ubemandede våbensystemer, og går alt, som det planlægges, vil det være operationsklar i 2040.



De nye jagerfly skal kunne arbejde tæt sammen med droner og affyringssystemer.



I de senere år har der været stadig flere opfordringer til, at Tyskland og Frankrig skal slå sig sammen og udvikle store forsvarsprojekter.



Ikke alene på grund af de store udgifter, men også for at sikre at landene forbliver strategisk uafhængige og bliver i stand til selv at udvikle våbensystemer.



- I en stadig mere usikker verden er det derfor nødvendigt, at vi sammen træffer forholdsregler, siger Ursula von der Leyen.



Tekniske eksperter mener, at udviklingen af systemet koster mellem otte og ni milliarder euro - 60-67,5 milliarder kroner.



Den aftale, der ventes underskrevet, er en samarbejdsaftale, som skal definere projektets organisation og ledelse.



Det, der kaldes en første implementeringsaftale, skal også underskrives.



Det er ikke første gang, at europæere går sammen om at lave et jagerfly.



Jagerflyet Eurofighter er et projekt med deltagelse af store virksomheder inden for luftfart og militærteknologi i Storbritannien, Tyskland, Italien og Spanien.



