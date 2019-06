En skypumpe har fredag væltet flere biler ved sygehuset i Aabenraa. Umiddelbart meldes ingen at være kommet til skade.



Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.



Vejrfænomenet er opstået i forbindelse med kraftig regn i området.



Ifølge politiets oplysninger er der set to skypumper i området ved Aabenraa.



- Den ene skypumpe har væltet to biler om på taget. Flere andre biler er blevet skubbet rundt, siger vagtchef Bjørn Pedersen.



- Skypumper forekommer, men det er dog sjældent, at de er så kraftige, at de kan vælte biler rundt, fortsætter han.



Politiet modtog meldingen om hændelsen ved sygehuset i Aabenraa omkring klokken 18, hvor en borger observerede skypumpens hærgen.



Normalt opstår skypumper i sensommeren og om efteråret, har Danmarks Meteorologiske Institut tidligere oplyst.



Det særlig vejrfænomen opstår som regel i forbindelse med bygeskyer, og når der er rolige vindforhold.



Her skaber de en form for tragt mellem skyen og hav- eller jordoverfladen.



Der findes ingen statistik over, hvor ofte skypumper opstår i Danmark, da de ikke kan måles, men blot observeres og fotograferes.



Men ifølge DMI opstår der sandsynligvis skypumper hvert år - og de fleste menes at blive dannet over vand.



Tidligere har skypumper både revet taget af huse og væltet træer.



Syd- og Sønderjyllands Politi advarer fredag aften om kraftig regn og mulighed for skybrud i politikredsen. Der er dog ingen varsel om flere skypumper.



