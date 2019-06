En 29-årig mistænkt ringleder i det store angreb på kristne i Sri Lanka i påsken er anholdt.



Det meddeler det internationale politiagentur Interpol.



250 mennesker blev dræbt ved angrebet, herunder tre danskere.



- En af de påståede ringledere i bombeangrebet i Sri Lanka den 21. april er blevet anholdt efter Interpols offentliggørelse af en efterlysning, siger Interpol ifølge det franske nyhedsbureau AFP.



Efterlysningen er en såkaldt "red notice", der er en anmodning til alverdens myndigheder om at lokalisere og anholde en person med henblik på udlevering.



Interpol oplyser, at manden hedder Mohamed Milhan. Han er ifølge det tyske nyhedsbureau en hovedmand bag attentatet.



Tidligere fredag skrev Reuters, at fem srilankanere, der er mistænkt i forbindelse med angrebet, er blevet anholdt i Mellemøsten.



De er sendt til Sri Lanka fra Saudi-Arabien, oplyses det.



Reuters skriver fra Sri Lankas hovedstad, Colombo, at politiet her ikke giver mange detaljer om de fem anholdte.



Men det oplyses, at de blev fløjet ud af Mellemøsten fra Jeddah i Saudi-Arabien.



Politiet siger, at en af de anholdte er identificeret som netop Mohammed Milhan.



Han skal være en højtstående leder af den lokale gruppe National Thawheedh Jamaath (NTJ), der ifølge politiet begik attentatet sammen med en anden lille gruppe, nemlig Jamathei Millathu.



- Han kunne have været den næste leder af NTJ, siger Ruwan Gunesekera, talsmand for Sri Lankas politi.



Ifølge Reuters har myndighederne anholdt over 2000 personer i forbindelse med angrebet.



De fleste af dem er løsladt igen, men 634 af dem er stadig tilbageholdt.



Myndighederne siger nu, at truslen om flere angreb er blevet inddæmmet. sikkerhedstjenesterne har ifølge myndighederne opløst de fleste netværk, der sættes i forbindelse med blodbadet i påsken.



Angrebet den 21. april var et koordineret angreb på luksushoteller og kirker. Det var selvmordsangreb.



Tre kirker blev angrebet, og det samme gjorde tre luksushoteller og to andre mål.



Islamisk Stat (IS) har taget skylden for blodbadet.



