En guvernør og et medlem af Kongressen er blandt fire kandidater til præsidentvalget i 2020, der er blevet valgt fra af Demokraterne.



Det står klart, efter at Demokraternes Nationale Komité natten til fredag dansk tid annoncerede en liste over partiets i alt 20 kandidater.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



De fire fravalgte kandidater er guvernør i Montana Steve Bullock, kongresmedlem Seth Moulton fra Massachusetts, den tidligere senator Mike Gravel og borgmester i Miramar i Florida Wayne Messam.



Blandt de 20 endelige kandidater er den tidligere vicepræsident Joe Biden og senator Bernie Sanders. De 20 kandidater mødes til valgdebat 26. juni.



