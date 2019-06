Iran gør klar til at sende besætning ud på olietanker

Iran meddeler fredag, at det har sendt eksperter ud til en olietanker, hvis besætning er reddet fra en brand om bord. Eksperterne skal tage stilling til, hvorvidt besætningen kan vende tilbage til olietankskibet.



EU har appelleret til alle parter om at vise maksimal tilbageholdenhed efter episoden med et angreb torsdag på to tankskibe i Omanbugten.



Iran har afvist beskyldninger fra USA og Storbritannien om, at iranerne står bag angrebene på de to skibe.



"Brandene er under kontrol på begge tankskibe. Vi har sendt eksperter ud for at vurdere, hvorvidt en besætning fra Iran kan vende tilbage til det ene tankskib," siger den iranske talsmand Allahmorad Afifipour, som leder havnene i de iranske havnebyer, som ligger ud til farvandet.



Irans statslige nyhedsbureau Irna rapporterede torsdag, at iransk redningsmandskab har opsamlet 44 besætningsmedlemmer fra de to beskadigede tankskibe. Mandskabet skal være bragt til den iranske havneby Bandar Jask.



USA's centrale militære kommando siger imidlertid, at 21 besætningsmedlemmer fra det japansk-ejede tankskib "Kokuka Courageous" blev samlet op af et hollandsk fartøj og bragt til den amerikanske destroyer "USS Bainbridge".



"Kokuka Courageous" er ved at blive trukket til en havn i De Forenede Arabiske Emirater, oplyser ejerne til Reuters.



Iranske tv-kanaler har vist optagelser af 23 besætningsmedlemmer, som overvejende er russere og filippinere.



Tysklands forbundsregering har opfordret til en international undersøgelse af forløbet, som giver grund til "usædvanlig dyb bekymring". Den tyske regering siger, at der stadig ikke foreligger informationer om, hvem der har udført angrebet. Den tyske regering siger ikke noget om, hvem den mener, der kan have udført angrebet.



Ulrike Demmer, en talskvinde for forbundskansler Angela Merkel, siger til journalister i Berlin, at en "spiral af eskalerende vold" må undgås.



Præsident Donald Trump skiver i et tweet, at optagelser viser, at "Iran står bag angreb på tankskibene".



/ritzau/AFP