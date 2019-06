Talskvinde for Det Hvide Hus Sarah Sanders fratræder sin stilling



Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Sarah Sanders forlader stillingen ved udgangen af juni.



- Hun er en helt særlig person med ekstraordinære talenter, som har gjort et fantastisk stykke arbejde!



- Jeg håber, at hun beslutter at gå efter posten som guvernør for Arkansas - hun ville være fantastisk, skriver Donald Trump på Twitter.



/ritzau/