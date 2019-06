Relateret indhold Tilføj søgeagent Frontline

Tankskibet "Front Altair" er ikke sunket ifølge dets norske rederi Frontline. Rederiets afvisning kommer kort efter, at det iranske nyhedsbureau Irna har oplyst, at skibet skulle være sunket.



Skibet er et af de to, der meldes angrebet i Omanbugten torsdag.



"Front Altair" er ejet af det norske rederi Frontline. Tidligere har norske myndigheder oplyst, at der har været tre eksplosioner om bord på skibet.



Siden har skibet stået i flammer.



Frontline oplyser til det norske nyhedsbureau NTB, at det ikke står klart, hvad der har forårsaget eksplosionerne.



Ud over "Front Altair" er også tankskibet "Kokuka Courageous" blevet evakueret. Skibets ejer, selskabet Bernhard Schulte, har oplyst, at skibet tilsyneladende er blevet angrebet.



Det andet skib er ifølge rederiet ikke i fare for at synke.



Omanbugten, hvor skibene befinder sig, er en af verdens hovedårer for transport af olie til havs.



Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg er det omkring 40 procent af verdenshandlen, der går fra Golfen gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til Europa, Asien og resten af verden.



