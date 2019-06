Olieprisen stiger efter granatangreb på to tankskibe ved Oman

Opdateret kl. 11.01 - Olieprisen stiger markant op, efter at to tankskibe er blevet evakueret ud for Oman.



Futures på en tønde brentolie koster ved 10.30-tiden torsdag 61,40 dollar mod omkring 60 dollar onsdag aften - en stigning på 2,4 pct. Prisen var oppe i 62,64 dollar tidligere torsdag.



Ifølge branchemediet Tradewinds er en olietanker blevet ramt af en granat eller en raket. Fartøjet er skadet over vandoverfladen.



Ifølge det norske nyhedsbureau NTB er det norske olietankskib "Front Altair" i brand i Omanbugten. En person er såret, oplyser Reuters.



Den amerikanske flåde meddeler, at den assisterer de to olietankskibe efter det angivelige angreb. Besætningen på begge skibe er evakueret. Et besætningsmedlem på det ene fartøj blev lettere såret, men ellers meldes alle i god behold.



USA's Femte Flåde siger, at den modtog nødsignaler fra to skibe, som blev angrebet i Omanbugten. Begge skibe var ifølge den amerikanske flåde mål for et angreb.



Ifølge erhvervsmediet Bloomberg er der foruden tankskibet "Front Altair" fra det norske selskab Frontline tale om tankskibet "Kokuka Courageous" fra Bernhard Schulte GmbH & Co.



På sidstnævnte selskabs hjemmeside står der ifølge Bloomberg, at skibet har et hul i skroget. Her blev et besætningsmedlem lettere såret, inden hele besætningen blev undsat i en redningsbåd fra et andet skib i nærheden "Coastal Ace".



""Kokuka Courageous" er fortsat i området og er ikke i fare for at gå ned. Lasten af metanol er intakt," siger en talsmand for rederne.



Fartøjet ligger omkring 70 sømil fra Fujairah og omkring 14 sømil fra Iran.



Med henvisning til de stigende oliepriser skriver Bloomberg, at de formodede angreb vil øge spændingerne i regionen. Angrebene er sket nær Hormuzstrædet.



Omkring 40 pct. af al transport af olie til havs går gennem Hormuzstrædet. Strædet er indgangen fra Det Arabiske Hav til Irak.



USA har for nogle uger siden anklaget Iran for at sabotere to saudiarabiske tankskibe. Iran har afvist anklagerne.



De to pågældende skibe ligger ifølge oplysninger fra MarineTraffic, der sporer trafik til havs, stille i farvandet mellem Oman og Iran.



Der er ingen oplysninger om, hvem der kan stå bag angrebet.



/ritzau/Reuters