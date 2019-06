Milliardhandel i Ørestad

Årets første milliardtransaktion på det danske ejendomsmarked er en realitet.



Det oplyser Colliers i en pressemeddelelse efter at have formidlet transaktionen.



Bellakvarter A/S har indkasseret 1,3 mia. kr. i forbindelse med, at forsikringsgiganten AXA Gruppen via sit selskab AXA Investment Managers køber en portefølje på i alt godt 36.000 kvm boliger i Bellakvarter, Ørestad.



Transaktionen er endnu en bekræftelse på, at attraktive boligudlejningsejendomme i København fortsat efterspørges af betydende internationale ejendomsinvestorer, hedder det i en udtalelse fra Peter Winther, adm. direktør i Colliers.