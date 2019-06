Det sker i dag: Tal for forbrugerpriser

Tal for forbrugerpriser

I løbet af onsdagen lander der en lang række økonomiske tal fra nogle af verdens store økonomier. Der kommer således tal for udviklingen i forbrugerpriser i maj måned fra henholdsvis Japan, Kina og USA. USA kommer også med tal for udviklingen i den gennemsnitlige timeløn i maj.



Udlejning af ferieboliger

Danmarks Statistik kommer med opgørelse over antal udlejninger af ferieboliger og hotelværelse samt overnatninger på vandrehjem og campingpladser i april. Det giver en indikation på, om turisterne fortsat kigger Danmarks vej, når ferien skal planlægges.



OW Bunker-sag fortsætter

Onsdag starter sjette ud af i alt otte retsdage i sagen mod Lars Møller, tidligere direktør i OW Bunkers datterselskab Dynamic Oil Trading. Lars Møller er blev idømt halvandet års fængsel for mandat-svig. Anklager har efterfølgende anket til skærpelse af straffen, mens Lars Møller har anket til frifindelse. Sidste retsdag er 14. juni.



Aflytninger i svindelsag

12. og 13. juni er der nye retsmøder i den store svindelsag om hvidvask for 530 mio. kr., der også kaldes Operation Greed. Det forventes, at anklager vil afspille aflytninger af de mistænkte i sagen.