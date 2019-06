Russisk politi har frafaldet sigtelserne mod den undersøgende journalist Ivan Golunov.



Oplysningen bekræftes ifølge nyhedsbureauet Tass af den russiske indenrigsminister, Vladimir Kolokoltsev. Han siger, at sagen må droppes på grund af manglende beviser.



Indenrigsministeriet vil desuden se nærmere på, hvad de politifolk, der anholdt den 36-årige Golunov i sidste uge, foretog sig, skriver Tass.



Nogle af de politifolk, der var involveret i sagen, er midlertidigt suspenderet fra tjenesten, oplyser Kolokoltsev. Ministeren tilføjer, at han vil bede præsident Vladimir Putin om at afskedige andre politifolk.



- Jeg mener, at enhver statsborgers rettigheder - uanset hans profession - skal beskyttes, siger indenrigsministeren.



Golunov kunne tirsdag aften forlade den politistation i Moskva, hvor han har været tilbageholdt siden torsdag.



I en udtalelse lovede den overvældede journalist, at han vil fortsætte sit arbejde med at skrive om korruptionen i Rusland.



Han siger også, at han ikke håber, at andre vil blive udsat for den form for beskyldninger om narkokriminalitet, som han selv blev udsat for.



Golunov blev lørdag varetægtsfængslet for angiveligt at have forsøgt at sælge en stor mængde narkotika i Moskva.



Politiet sagde ved anholdelsen, at der var fundet stoffer i journalistens taske og lejlighed. Hans støtter mener imidlertid, at det er blevet plantet der.



Efter anholdelsen har tre store aviser bragt støttemeddelelser for Golunov, og i udlandet har sagen vakt opmærksomhed.



Golunov arbejder for den uafhængige internetavis Meduza. Han er kendt for sit arbejde med at undersøge korruption blandt Moskvas embedsmænd.



Avisen oplyser, at han har modtaget flere dødstrusler i forbindelse med sit arbejde.



Da han blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag, nægtede han sig skyldig i anklagerne om narkohandel.



Ifølge hans advokat er han blevet banket, mens han har siddet i fængsel.



