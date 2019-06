Halvdelen af EU-landene har "store udfordringer" med at nå de nationale 2020-mål for vedvarende energi. Det er budskabet i en særberetning fra EU's revisionsret, ECA.



EU har som mål, at 20 procent af energien i sektorerne elektricitet, opvarmning og køling samt transport skal komme fra vedvarende energikilder inden udgangen af 2020.



Ifølge ECA var EU godt på vej indtil 2015. I 2005 til 2015 skete der en fordobling i andelen af elektricitet produceret fra vedvarende energi - fra 15 til 30 procent.



Men siden har lavere støtte til sol- og vindenergi ført til en opbremsning.



Danmark har sammen med ti andre medlemslande allerede nået målsætningen for vedvarende energi.



/ritzau/