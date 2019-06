New York identificerer 11. september-offer 18 år efter angreb

Ved hjælp af dna-test har myndighederne i New York City identificeret endnu et dødsoffer for angrebet 11. september 2001.



Det er næsten 18 år siden, at flykaprere fløj to passagerfly ind i tvillingetårnene World Trade Center på Manhattan i den amerikanske storby.



Offeret, en mand hvis navn familien ikke ønsker offentliggjort, markerer dødsoffer nummer 1643 efter angrebet.



I alt blev 2753 personer meldt savnet, efter at tårnene kollapsede, og arbejdet med at identificere ofre er derfor stadig i gang.



Resterne af den nyligt identificerede mand blev fundet i 2013 nær en Deutsche Bank-bygning. Eksperter har identificeret ham ved at analysere et knoglefragment.



Det oplyser Aja Worthy-Davis, der er talskvinde for retsmedicinerens kontor i New York.



Manden er det senest identificerede dødsoffer efter angrebet siden juli 2018. Her blev en mand ved navn Scott Johnson identificeret ligeledes ud fra et knoglefragment.



Resterne af Scott Johnson, en analytiker ved banken Keefe, Bruyette & Woods, blev fundet ved Ground Zero.



Ground Zero er grunden, hvor World Trade Center tidligere stod.



11. september 2001 kaprede 19 islamister - 15 af dem saudiarabere - fire passagerfly i USA.



To af flyene torpederede World Trade Center i New York, et styrtede ned på en mark i Pennsylvania, og det sidste styrtede ned i USA's forsvarsministerium, Pentagon, i Washington D.C.



2753 mennesker blev dræbt i New York, 184 mennesker mistede livet i Pentagon, mens styrtet i Pennsylvania kostede 40 mennesker livet.



I alt blev 2977 mennesker fra 93 lande dræbt.



Desuden døde alle 19 islamister.



Det var det militante netværk al-Qaeda med Osama bin Laden i spidsen, der stod bag det koordinerede angreb.



Efter angrebet indledte USA og Storbritannien et angreb på Afghanistan for at fange bin Laden og knuse al-Qaeda. Taliban, der kontrollerede store dele af Afghanistan, havde forinden afvist at udlevere bin Laden.



2. maj 2011 dræbte amerikanske elitesoldater Osama bin Laden, der gemte sig i den pakistanske by Abbottabad.



