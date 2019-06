Magnussen er femtehurtigst under træning i Canada

Formel 1-køreren Kevin Magnussen har god fart i sin Haas-racer efter ankomsten til Canada, hvor sæsonens syvende grandprix køres på søndag.



Magnussen satte således femtehurtigste tid i fredagens anden træning på Circuit Gilles Villeneuve i Montreal.



Med tiden 1 minut og 12,935 sekunder var Magnussen tre hundrededele af et sekund hurtigere end den femdobbelte verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes).



Medvirkende til den lidt overraskende kendsgerning var dog, at Hamilton kun nåede få omgange, inden han skred ud, ramte et autoværn og måtte køre i pit.



Charles Leclerc (Ferrari) var hurtigst i anden træning med en tid, der var 0,758 sekunder hurtigere end Magnussens.



I fredagens tidlige træning havde de to Mercedes-racere med Hamilton og Valtteri Bottas ved rattet til gengæld vist, hvorfor de er klart i spidsen af den samlede stilling.



Mercedeskørerne var markant hurtigere end konkurrenterne, og der var næsten et sekund fra Hamilton og ned til Leclerc på tredjepladsen.



Her var Magnussen tiendehurtigst. Danskeren var i begge træninger bedre end teamkollega og konkurrent Romain Grosjean.



Franskmandens tid var 15.-hurtigst i første træning og blot 17.-hurtigst i anden.



Kørerne skal gennemføre endnu en træningssession på banen i Montreal lørdag eftermiddag.



Kvalifikationen er programsat til lørdag klokken 20, mens selve grandprixet afvikles søndag aften.



