Real Madrid henter Eden Hazard i Chelsea

Den belgiske stjernespiller Eden Hazard skifter fra Europa League-vinderen Chelsea til Real Madrid.



Det oplyser begge klubber fredag aften.



- Vor klub bliver forstærket med en af verdens bedste spillere. Den belgiske angriber er 28 år gammel og kommer fra Chelsea, hvor han har imponeret med sit talent, sin balance, mål og assists, skriver Real Madrid på sin hjemmeside.



Eden Hazard kom til Chelsea i 2012 og nåede således syv sæsoner i London-klubben.



Her blev han i alt noteret for 352 kampe og 110 mål og var med til at vinde to engelske mesterskaber.



Hans sidste kamp for Chelsea blev Europa League-finalen mod Arsenal, hvor Hazard scorede to gange.



/ritzau/