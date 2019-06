Uheld spærrede Storebæltsbroen to gange fredag

Opdateret kl. 21:53 - Fredag aften blev Storebæltsbroen lukket for trafik i østlig retning i en god times tid på grund af et uheld.



Det var anden gang, at broen blev lukket fredag. Tidligere på dagen betød et uheld, at man ikke kunne passere fra øst mod vest.



To biler var involveret i uheldet fredag aften.



- Den ene bil endte på taget midt på broen og spærrede for trafikken, fortæller vagtchef Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.



To personer fra hver af de involverede biler kom til skade ved uheldet og er kørt til sygehuset.



- Men de er ikke i livsfare, siger vagtchefen.



Ved 21.30-tiden er der ryddet så meget op, at der er åbnet et spor i østlig retning.



/ritzau/