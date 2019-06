Walisisk talent bliver Solskjærs første sommerindkøb

Manchester United er nået til enighed med Swansea om et køb af kantspilleren Daniel James, som dermed bliver storklubbens første tilgang i denne sommerpause.



Manchester United skriver på sin hjemmeside, at James har bestået et lægetjek på klubbens anlæg.



Dermed er alt lagt til rette for et sommerskifte for den 21-årige walisiske landsholdsspiller. Handlen kan dog først formaliseres, når transfervinduet officielt åbner i næste uge.



/ritzau/