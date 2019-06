Trump truer igen med told på kinesiske varer

USA's præsident, Donald Trump, kom igen torsdag med slet skjulte trusler om ny told på kinesiske varer, da han besøgte sin franske modpart Emmanuel Macron i Caen i Frakrig



Det skriver Bloomberg News.



Trump fortalte de tilstedeværende journalister, at han vil træffe en endelig beslutning om at indføre ny told på 25 pct. på kinesiske varer for yderligere 300 mia. dollar efter det kommende G20-møde i Japan sidst i juni.



- Jeg vil træffe den beslutning efter G20. Jeg skal mødes med præsident Xi Jinping, og vi vil se, hvad der sker, men planlægger det formentlig til en gang efter G20.



I maj løftede USA tolden på kinesiske varer for 200 mia. dollar fra 10 til 25 pct., hvilket har fået Kina til at svare igen med løftet told på amerikanske varer for 60 mia. dollar. I forvejen havde USA allerede for et år siden lagt en told på 25 pct. på andre varer fra Kina til en værdi af 50 mia. dollar om året.



- Vi får 25 pct. på 250 mia. dollar, og jeg kan gå op til mindst 300 mia. dollar og vil gøre det på det rette tidspunkt, nåede Trump også at sige, inden han fløj fra Irland til Frankrig tidligere torsdag.



Efter Donald Trumps melding trak investorerne følehornene lidt til sig igen. Handelen med futures for S&P 500 lå inden åbningen torsdag i plus med 0,3 til 0,4 pct. Indekset åbnede positivt, men trak derefter kortvarigt i minus, inden det igen kl. 12:00 lokal amerikansk tid er plus med beskedne 0,1 pct.



/ritzau/FINANS